2021/07/19 | 19:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار في سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وذكر المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر”.واضاف، ان “حصيلة الانفجار حتى الآن هي 15 جريحا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



انفجار في سوق الوحيلات شرقي بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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