السعودية تدرس فتح منافذ حدودية جديدة مع العراق

2021/07/19 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصف ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي،العلاقات السعودية العراقية بأنها في أفضل حالاتها، موجها رسالته لحكومة وشعب العراق بأن المملكة والعراق جزأ لا يتجزأ من أمتهما.وقال القصبي، في مقابلة مع "العربية"، …

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