خلية الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن تفجير مدينة الصدر

2021/07/19 | 19:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الاثنين ، وقوع شهداء وجرحى بالاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في مدينة الصدر.وقال الخلية في بيان إنه “وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد”.وأضاف إن “الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم […]

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