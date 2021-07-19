الموارد المائية: إجراءات مرتقبة لضمان عودة المياه العذبة لمواطني البصرة

2021/07/19 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع - محمد الطالبي

أشرت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، فرقاً نسبياً في اللسان الملحي الذي تعاني منه محافظة البصرة، فيما أعلنت قرب اتخاذ إجراءات لضمان عودة المياه العذبة للمواطنين في المحافظة.

وقال مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، من البصرة خلال زيارته المحافظة مع وفد وزاري برئاسة وزير الموارد المائية، لمتابعة ملف اللسان الملحي والمناطق المتاثرة والحلول التي اتخذتها الوزارة، قال لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً على رأسه وزير الموارد المائية ومجموعة من المدراء العامين زار محافظة البصرة".

وأضاف ذياب، أن "الوفد رافقه منذ بداية جولته، محافظ البصرة، وتم زيارة المشروع رقم واحد الرئيسي وهو مشروع القناة الاروائية"، مبيناً إنه "تم تفقد مواقع واسعة من شط العرب وبعض القنوات الاروائية والتي أصبحت الآن ذات أهمية عالية لتأمين المياه للمناطق المتعددة للبصرة".

وتابع: "لقد لاحظنا اليوم، فرقاً نسبياً في اللسان الملحي في البصرة، حيث انخفضت نسبة الأملاح في المياه ".

وأعلنت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، عن زيادة الإطلاقات المائية لمعالجة أزمة اللسان الملحي في مياه البصرة

وأضاف ذياب، إن "الاجراء الأخير سيخفف ويخفض الاملاح بشكل تدريجي في منطقة شط العرب ومنطقة مركز مدينة البصرة "، مؤكداً إن "المحافظة بدأت اجراءاتها بتأمين المياه العذبة من قناة اكتيبان الاروائية لكل منطقة شط العرب وجزء كبير من قضاء أبو الخصيب".

وأوضح، أن "المياه الخام تأتي من القناة الاروائية وهي تأتي من مصب شمال المحافظة، وهي مياه جيدة ذات مستوى ملوحة جيدة وصالحة للاستعمال البشري".

ونوه إلى أن "هنالك توجيهاً من وزير الموارد للمسؤولين في قناة البدعة إلى منطقة الأحواض ومنطقة العباس القريبة من مطار البصرة بضخ زيادة وستكون جيدة بمعدل 7 متر مكعب وهذه الكمية قادرة على تغطية حاجة مشاريع المياه التي تغطي عموم حاجة البصرة ".

وبين، أن "هنالك إجراءات في محافظة اخرى لتشغيل محطة الالفة والتي طورتها وزارة البلديات والاسكان بواسطة القرض الياباني، وهنالك تحرك من قبل المحافظة اتجاه القرض الياباني ".

وأكد، أن "هنالك اجراءات ستكون في وقت قريب لضمان عودة المياه العذبة للمواطنين"، لافتاً إلى أن "هنالك محطات واقعة على شط العرب قد تضررت واخرى واقعة على منطقة ابن الخصيب، لكن باقي المحطات داخل المدينة لم تتضرر وباقي المحطات التي تقع جنوب المحافظة ومنها محطة سيحان والفاو تأخذ الماء من المحطات الاروائية ولم تتأثر بالزيادة الملحية، والآن تجري المعالجة للمحطات التي توجد في داخل البصرة".

وبخصوص أكثر المناطق تأثر باللسان الملحي بين ذياب إن "قضاء قلعة صالح يعاني من إزدياد بنسبة الأملاح حيث وصلت إلى 100 وهي في تزايد مستمر وقد تصل إلى 110 ."

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