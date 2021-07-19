صالح وبلاسخارت: يجب ضمان الإرادة الحرة للناخب بعيدا عن الضغوط والتلاعب

2021/07/19 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

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شدد رئيس الجمهورية برهم صالح والممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين بلاسخارت على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الممثلة الأممية في قصر بغداد، في أكد فيه الجانبان أهمية اجراء الانتخابات بالطريقة التي تضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، فضلا عن تشديد الجانبين على ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي

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