داخلية كوردستان تصدر حزمة من الإجراءات المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا

2021/07/19 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان جملة من الإجراءات الوقائية الجديدة الرامية الى الحد من تفشي فيروس كورونا.

الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف هذه الليلة ستتضمن فرض غرامات مالية تصل الى مليون دينار على المخالف، وتشمل ضرورة إقامة صلاة العديد وفق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، ومنع زيارة القبور واقامة مراسيم التعزية في الجوامع والمنازل او نصب الخيم في الاحياء السكنية، وعدم ارتياد الاماكن العامة والمطاعم والاسواق التجارية والمولات وغيرها الا في حال التقيد بالإجراءات الوقائية.

ونصت الإجراءات الصادرة على ضرورة ان يلزم القطاع الخاص موظفيه بالإجراءات الوقائية وفرض غرامة مئة وخمسين الف دينار على المكان المخالف وتغريم الشخص الذي لا يرتدي الكمامة بمبلغ عشرين الف دينار، فضلا عن اغلاق قاعات الحفلات والمناسبات في الفنادق ودور السينما في عموم الاقليم، مطالبة المواطنين عدم التزاور خلال ايام العيد.

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