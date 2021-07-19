الكاظمي يفتح تحقيقا بتفجير مدينة الصدر ويودع امر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار في التوقيف

2021/07/19 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

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القائد العام للقوات المسلحة يأمر

بإيداع امر الفوج الأول في اللواء

الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف امر

القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار

الذي حصل في سوق الوحيلات

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