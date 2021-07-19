الاعلام الامني: شهداء وجرحى بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في مدينة الصدر

2021/07/19 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاثنين، بيانا بشأن التفجير الذي حدص

في مدينة الصدر.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "اعتداءً إرهابيا حصل

بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع

في سوق

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