2021/07/19 | 19:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بسقوط جرحى، اليوم

الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق

بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت في

سوق الوحيلات بمدينة الصدر".

وأضاف أن 11 شخصاً أصيبوا بجرو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد (صور + فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة في مدينة الصدر شرقي بغداد (صور + فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).