2021/07/19 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يفتح تحقيقا بتفجير مدينة الصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتح تحقيقا بتفجير مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتح تحقيقا بتفجير مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).