السومرية تنشر صوراً لتفجير مدينة الصدر شرقي بغداد

2021/07/19 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً لتفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

في السياق، أشار مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إلى أن "الحصيلة النهائية لضحايا الانفجار بلغت 5 قتلى بينهم طفل، و١٥ جريحا".أدناه الصور:

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