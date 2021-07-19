الحصيلة النهائية لضحايا انفجار شرقي بغداد

2021/07/19 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن الحصيلة النهائية لانفجار عبوة شرقي بغداد بلغت 20 قتيلاً وجريحاً.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عبوة داخل سوق في مدينة الصدر بلغت 5 قتلى بينهم طفل و15 جريحا".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بإصابة 11 شخصاً على الأقل بانفجار عبوة داخل سوق شعبية شرقي بغداد.

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