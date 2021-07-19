الكاظمي يتخذ اجراء سريعا بعد انفجار مدينة الصدر ببغداد

2021/07/19 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة يأمر بإيداع آمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية آمر القوة الماسكة للأرض بالتوقيف ويفتح تحقيقا من قبل قيادة عمليات بغداد بحادث تفجير مدينة الصدر.

يتبع...

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