الاعلام الامني تكشف عن تفجير مدينة الصدر في بغداد

2021/07/19 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان تفجير مدينة الصدر في بغداد تم عن طريق عبوة محلية الصنع.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (19 تموز 2021)، ان "اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان مصدر أمني قد اعلن في بغداد، الاثنين، عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في مدينة الصدر، فيما تحدثت انباء غير مؤكدة عن اصابة ومقتل 15 شخصا على الاقل.

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