الكاظمي ⁩يأمر بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في سوق الوحيلات التوقيف

2021/07/19 | 19:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإيداع آمر الفوج الأول/اللواء الرابع شرطة اتحادية، التوقيف، على خلفية انفجار سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد.

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وقال اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإيداع آمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية آمر القوة الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف، وفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".

وأظهرت مشاهد جديدة حصل عليها "ناس"، من موقع الانفجار الذي شهده احد الاسواق الشعبية شرقي بغداد، سقوط عدد من الضحايا.

وبحسب شهود عيان، فأن الانفجار خلف عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

واصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بياناً حول طبيعة الانفجار، مؤكدة سقوط عدد من الضحايا.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، ان "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف البيان ان "الانفجار ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

وكانت مصادر محلية في بغداد، قد افادت، الاثنين، ان انفجاراً في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكرت المصادر لـ "ناس" (19 تموز 2021)، ان "انفجار لم تعرف طبيعته حدث في سوق الوحيلات بمدينة الصدر، لم تعرف طبيعته حتى الان".

وذكر شهود عيان ان "الانفجار أوقع عدد من المواطنين، حيث نقل 13 مصاباً على الأقل الى المستشفى".

وحصل "ناس" على مشاهد فيديوية، اظهرت صراخ وهلع المواطنين داخل السوق جراء الانفجار.

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