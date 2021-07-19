بايدن يتطلع للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

2021/07/19 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه "يتطلع للقاء الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وولي العهد الأردني الأمير الحسين" في البيت الأبيض هذا اليوم.

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