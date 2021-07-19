الإعلام الأمني تصدر بياناً حول تفجير مدينة الصدر ببغداد

2021/07/19 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بياناً حول تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد”.

وأضافت، أن “الانفجار ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

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