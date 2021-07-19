تسجيل 9883 إصابة جديدة ليتجاوز عد الإصابات حاجز المليون ونصف

2021/07/19 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة قفزة غير مسبوقة في أعداد الإصابات منذ بداية الجائحة، بعد رصد 9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

وبعد ذلك الارتفاع يتجاوز عدد الإصابات الكلي في عموم العراق حاجز المليون ونصف المليون إصابة منذ بداية الجائحة، اما حالات الوفاة فشهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت 62 حالة في جميع مدن ومحافظات العراق، وبهذا يصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 17892 حالة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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