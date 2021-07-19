2021/07/19 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما سبب الاهتمام الكبير بالملف الليبي في الآونة الأخيرة وما هو المستقبل السياسي في البلاد مع الحكومة الجديدة؟ كل هذه التفاصيل في حلقة جديدة من برنامج تعالوا نفكر مع طارق عثمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعالوا نفكر.. ما سبب الاهتمام الكبير بليبيا الآن وما هو المستقبل السياسي في البلاد؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعالوا نفكر.. ما سبب الاهتمام الكبير بليبيا الآن وما هو المستقبل السياسي في البلاد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).