2021/07/19 | 20:01 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظاهرات داخل وخارج العراق للمطالبة بمحاسبة من يقف وراء الاغتيالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات داخل وخارج العراق للمطالبة بمحاسبة من يقف وراء الاغتيالات) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات داخل وخارج العراق للمطالبة بمحاسبة من يقف وراء الاغتيالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).