2021/07/19 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء: تعرض خط حديثة – قائم لعمل تخريبي المركز الخبري الوطني.

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