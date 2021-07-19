نرفض الحصار الاقتصادي والتدخل الإمبريالي في كوبا ، ونؤيد حق الشعب في تقرير مصيره (ترجمة) - مرتضى العبيدي

2021/07/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي إن الاحتجاجات الاجتماعية التي حدثت في الأيام الأخيرة في عدة مدن في كوبا وفي بلدان أخرى هي استمرار لجهود الإمبريالية الأمريكية لزعزعة الاستقرار السياسي لهذا البلد وفرض نظام يتوافق تمامًا مع مصالحها الاحتكارية.في نفس الوقت وبنفس الشعارات، وفي مدينة ميامي، وفي إطار السيناريو المخطط له والموجه، نزل المتظاهرون إلى الساحات والشوارع للتعبير عن احتجاجاتهم ضد الحكومة الكوبية.وقد شجع عملاء الإمبريال ......





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