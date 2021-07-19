بين سلطة العلم و سطوة الهوى خيطٌ رفيع ..! - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/07/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى سادت في السنوات الأخيرة ادعاءات كثيرة قد تكون مجافية للعلم؛ ادعاءات في كافة المجالات : ثقافية عامة ، وسياسية، واجتماعية، واقتصادية ، بل وتاريخية وجغرافية وغيرها، ولم تجد من يفنّدها بما فيه الكفاية والكفاءة اللازمة .ويتم تزييف الحقائق من كل طرف وفى كل جانب تقريباً، دون وازع من الوعى الذاتيّ والجمعيّ العميق؛ و إذا بالحقائق الزائفة تلك، التي لم تعد يصدق عليها وصف "الحقيقة" ، تلقى من الذيوع ما يج ......





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