رسالة تضامن مع كوبا - نايف حواتمة

2021/07/19 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_حواتمة الرفيق المناضل ميغيل دياز كانيلالأمين العام للحزب الشيوعي الكوبيرئيس مجلس الدولة والوزراء لجمهورية كوباتحية نضالية من قلب فلسطينأتقدم منكم باسمي، وقيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، بالتحية والتقدير لكم ولكوبا ولشعبها وقيادتها.



لنعرب لكم عن تضامننا الكامل وإدانتنا لكل الاستفزازات والتدخلات العدوانية التي تقوم بها الادارة الأميركية من خل ......





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