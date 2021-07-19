الكهرباء: تعرض خط حديثة - قائم لعمل تخريبي

2021/07/19 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (حديثة - قائم) 400 ك.ف لعمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكات الوزارة المتقدمة بجميع قطاعاتها الثلاثة ( الانتاج، النقل، التوزيع)، ورغم إنها تواصل أعمال الصيانة الدورية بغية استمرار التيار الكهربائي واستقرار ساعاته في مثل هذه الظروف من ارتفاع درجة الحرارة وانتشار وباء فيروس كورونا ، إلا أنها تستهدف وبناها التحتية بعمليات إرهابية تخريبية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية بين الحين والآخر ، هدفها تعطيل عجلة مشاريع الوزارة وفصل محافظات العراق عن بعضها البعض وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي".

وتابع: "حيث تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( حديثة- قائم) جهد 400 ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى صباح اليوم الاثنين إلى تفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم(100) في منطقة وادي الأخضر بقضاء حديثة التابعة لمحافظة الانبار ".

وأكد، انه "على الفور توجهت الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لشبكات غرب الأنبار، وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي للكشف على مسار الخط من أجل العمل لإعادة تشييد البرج المتضرر، وتسليك الخط وإعادته إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن".

ولف الى ان "الملاكات ذاتها ستعمل على إطفاء الخط بالكامل لغرض إنجاز أعمال صيانة البرج المتضرر وإعادة الخط الى العمل بالسرعة الممكنة من أجل الاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية"..

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