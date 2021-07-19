مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بـ'دكة عشائرية' شمال غربي بغداد

2021/07/19 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل طفلة وإصابة شقيقتها بـ"دكة عشائرية" شمال غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منزل منتسب في الاستخبارات تعرض لدكة عشائرية بالاسلحة الخفيفة ضمن مدينة الشعلة".

وأضاف أن "الدكة اسفرت عن مقتل طفلة واصابة شقيقتها بجروح خطيرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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