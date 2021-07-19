2021/07/19 | 21:27 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب : تفجير مدينة الصدر الارهابي خرق جديد يدفع ثمنه الابرياء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : تفجير مدينة الصدر الارهابي خرق جديد يدفع ثمنه الابرياء) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : تفجير مدينة الصدر الارهابي خرق جديد يدفع ثمنه الابرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).