قتلى وجرحى في انفجار مدينة الصدر.. الصحة تستنفر والكاظمي يفتح تحقيقًا

2021/07/19 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانًا حول طبيعة الانفجار في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد، مؤكدة سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الخلية في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف البيان أن "الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

وفي الأثناء، وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر الفوج الأول/اللواء الرابع شرطة اتحادية، التوقيف، على خلفية انفجار سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بإيداع آمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية آمر القوة الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف، وفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، استنفار جميع مؤسساتها وملاكاتها؛ لعلاج جرحى انفجار سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الوزارة تستنفر جميع مؤسساتها وملاكاتها لتقديم كافة الخدمة اللازمة لإسعاف وعلاج جرحى التفجير الذي طال أحد أحياء مدينة الصدر ببغداد".

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