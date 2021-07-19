2021/07/19 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يحذر من تكرار الهجمات ضد الأبرياء دون إيجاد حل أمني فعال لإيقافها » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:47

واع/

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