تقييم لسياسة الحزب الشيوعي العراقي بعد ثورة 14 تموز/الجزء الاخير - فاضل عباس البدراوي

2021/07/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي الجزء ألاخيربعد ان رفض وزير الارشاد السيد صديق شنشل، القيادي البارز في حزب الاستقلال ذو التوجه القومي من منح الحزب الشيوعي رخصة اصدار جريدته، التجأ الحزب الى الزعيم طالبا منه التدخل لمنح الحزب رخصة اصدار جريدته أسوة بالاخرين، استجاب الزعيم لطلبه وأوعز الى وزارة الارشاد بمنح الحزب رخصة اصدار جريدته.



بناء عليه صدرت جريدة اتحاد الشعب الناطقة بأسم الحزب الشيوعي اواسط شهر كانون الثاني من عام 1959لا ......





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