2021/07/19 | 22:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر “المركز الخبري الوطني” صور الانتحاري الذي فجر نفسه في مدينة الصدر.وتأكد لنا عبر مصادر أمنية مسؤولة ان الانتحاري تم تجهيزه في منطقة الطارمية شمالي بغداد وقدم إلى مدينة الصدر ليفجر نفسه في سوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور الانتحاري الذي فجر نفسه اليوم في مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور الانتحاري الذي فجر نفسه اليوم في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور الانتحاري الذي فجر نفسه اليوم في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).