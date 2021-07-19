2021/07/19 | 22:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الوقف السني يدعو لـ"رص الصفوف وعدم الإنجرار وراء الذين يريدون شراً بالبلاد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوان الوقف السني يدعو لـ"رص الصفوف وعدم الإنجرار وراء الذين يريدون شراً بالبلاد") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوان الوقف السني يدعو لـ"رص الصفوف وعدم الإنجرار وراء الذين يريدون شراً بالبلاد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).