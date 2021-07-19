2021/07/19 | 22:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح التفجير الارهابي الذي وقع، مساء الاثنين في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: : ‏في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد.

واضاف: لا يرتضون للشعب ان يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح.



لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره، ويقيناً أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم.



‏الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).