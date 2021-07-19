برهم صالح يدين تفجير مدينة الصدر

2021/07/19 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، التفجير الذي وقع في مدينة الصدر بالجريمة البشعة، مؤكدا أنه لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد.

‏وكتب صالح في تغريدة على "تويتر"، اليوم (19 تموز 2021)، إنه "في جريمة بشعة وقسوة قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد".

واضاف، انه "لا يرتضون للشعب ان يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح.



لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".

‏ واوضح، "يقينا أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم. ‏الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى".

وكانت عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، فيما أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امرا بإيقاف امر فوج القوة الماسكة للأرض وفتح تحقيق بالحادث.

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