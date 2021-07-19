2021/07/19 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين، التفجير الذي استهدف شوقاً شعبياً في مدينة الصدر".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المفوضية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، انه "مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتوجه المسلمين في أرجاء المعمورة إلى بارئهم متوحدين ومتآخين ، أقدمت عصابات الشر والإرهاب على جريمة نكراء بتفجير ارهابي استهدف أبناء شعبنا في مدينة الصدر، في محاولة لتعكير فرحة أيام العيد وقدسيتها ومعانيها الجليلة والعظيمة، وهذا ديدن الإرهابيين في الإساءة إلى هذه المناسبات المقدسة".

واضاف البيان ان "المفوضية العليا لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة هذه الجريمة النكراء فإنها تعرب عن استغرابها لعدم قيام الجهات المعنية بفرض الإجراءات الأمنية المشددة مع حلول العيد للحفاظ على حياة العراقيين رغم تكرار مثل هكذا جرائم بحق أبناء شعبنا فإن الجهات المسؤولة لم تأخذ التدابير التي تكفل دون وقوع مثل هذه التفجيرات".

وتابع البيان انه "فيما تعرب المفوضية عن بالغ حزنها وأسفها لاستهداف حياة الآمنين، فإنها تعد تكرار التفجيرات جريمة وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وتطالب الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن باليقظة والحذر واستنفار كل الجهود لتقديم المتورطين في التفجير إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل".

وختم البيان ان "حق الحياة وتوفير الأمن والاستقرار هو حق من حقوق الإنسان ولن يتحقق طالما لم تتم محاسبة المقصرين ومعاقبة من تهاون في الحفاظ على حياة الأبرياء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تدين انفجار مدينة الصدر: على الاجهزة الامنية اليقظة والحذر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تدين انفجار مدينة الصدر: على الاجهزة الامنية اليقظة والحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).