الحكيم يستنكر التفجير ويطالب القوات الأمنية ببذل الجهود وعدم التراخي

2021/07/19 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، التفجير الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر، مطالبا الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال الحكيم في بيان اننا نفجع اليوم بسقوط عدد من المواطنين الآمنين بين شهيد وجريح بانفجار غادر في أحد أسواق مدينة الصدر ببغداد، في وقت يستعد فيه شعبنا كغيره من الشعوب العربية والإسلامية لاستقبال عيد الأضحى، مضيفا اننا نطالب الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم التراخي والإطمئنان، لأن ذلك سيوفر فرصة لخلايا الإرهاب النائمة لاستهداف المواطنين وارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية.

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