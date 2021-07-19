السفارة التركية تعرب عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر

2021/07/19 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

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دانت السفارة التركية لدى بغداد الهجوم الإرهابي الذي طال سوقا في مدينة الصدر.

وقالت السفارة في بيان مقتضب انها وفي الوقت الذي تدين فيه التفجير الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر في العاصمة بغداد وأوقع عشرات الشهداء والجرحى، فإنها تتمنى الشفاء العاجل لمن أصيبوا والرحمة لمن فقدوا أرواحهم نتيجة الهجوم.

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