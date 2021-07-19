دراسة: لقاح فايزر لا يشكل خطرا على القلب والأوعية الدموية

2021/07/19 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة فرنسية نشرت الاثنين، أن لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

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