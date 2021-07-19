2021/07/19 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعة الخامسة وعشرون دقيقة إلاّ أنتِ عبد الجبار الجبوري ترسمُني أوجاعُها نجمةً،وأرسمًها قمراً ودمعةً،حين نكونُ معاً على ساحلِ البحر، في ليلٍ بعيد،تمطرُني شفاهها،برتلٍ من القُبَل،وأُوميءُ للبحر أنْ يجلسَ معنا،ليفكَّ إزرارَ قصيدتِها،ونرى وجهَ الله في كبَد السّما،وأقول للشّفاه،إبتسميْ حتى تمطرَ السماءُ قُبلاً،وترتوي الأرض بهمس الشّفاه،إبتسميْ أيتُّها النجمةُ الأخيرة، كي تهطلَ الغيومُ عناقيد فرحٍ وشجن، وتنمو على […]

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