2021/07/19 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خراب عبد المنعم حمندي كانت الشمسُ أبهى وقلبُ المدينة عُرسًا من الحلم هانئةً .وقلوبُ بنيها على الصبر محفوفة بالتراتيل ترنو إلى نجمةٍ وهلال ! الشوارعُ مزهوةٌ بالجسور على الضفّتينِ هديرٌ من الحب يجري، وفي كل سوق لنا كرنفال وعلى غفلةٍ داهمتنا الرزايا..برابرةٌ..والمطاريد نمرٌ وفي كل سهلٍ غزال … أدرك النهر معنى الهزيمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خراب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).