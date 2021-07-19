2021/07/19 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوية يتغلب على الزوراء بركلات الترجيح و يتوج بكأس العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يتغلب على الزوراء بركلات الترجيح و يتوج بكأس العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يتغلب على الزوراء بركلات الترجيح و يتوج بكأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).