2021/07/19 | 22:52 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 يوليو 2021 | 10:51 مساءً

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النهج الوطني بشأن تفجير مدينة الصدر: يجب تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين بشكل سريع

اصدرت كتلة النهج الوطني بيانا صحفيا بشأن تفجير مدينة الصدر.



مؤكدة وجوب تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين بشكل سريع.



وقال البيان "يفجعنا الفكر الارهابي المتحجر هذا اليوم بتنفيذه جريمة دموية في مدينة الصدر أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في مشهد أمني تصاعدت وتيرة الخروقات والاعتداءات الإرهابية فيه داخل المدن وفي العديد من قواطع العمليات خلال الأشهر الماضية ، ومع ضعف إجراءات الردع الحكومية للجماعات الإرهابية فان هذه الجرائم قد تتكرر ، لذلك لابد من اتخاذ خطوات شجاعة وسريعة لردع تلك الجماعات المجرمة : 1.



تنفيذ عمليات تعرضية واسعة تستهدف الحواضن التقليدية المتجذرة المحيطة بالعاصمة بغداد والتي توفر للإرهاب مناطق انطلاق العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمها ، وان لا تتوقف تلك العمليات العسكرية الاّ بتنظيف محيط بغداد وتطهيره من كل حواضن الإرهاب .



2.



مراجعة الجهد الاستخباري بكافة مفاصله قيادة ومسؤولين وخطط وأساليب واجراءات بما يضمن تكثيف الجهود لحرمان الإرهاب من التهيئة لاعمال اجرامية وإحباط مخططاته الخبيثة .



3.



تكثيف الجهد الاستخباري داخل العاصمة بغداد وتوسيع قنوات استثمار جهود المواطنين وإشراكهم في النشاط الأمني ضد الجماعات الإرهابية .



4.



تكامل جهود القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وانهاء أي توتر أو تقاطع فيما بينها يشتت أنشطتها ويستنزف مواردها ويضعف تصديها للإرهاب ومخططاته الخبيثة .



5.



اعادة النظر في خطط قيادات العمليات التي تقود جهود مكافحة الإرهاب في المحافظات الساخنة ، ففي السنة الأخيرة شهدت تلك المحافظات تمدد واضح للجماعات الإرهابية وكسبها لحواضن ومتعاونين نتيجة تصاعد أنشطته الإرهابية في تلك المحافظات ، وهو ما يتطلب بناء ستراتيجية وأساليب اكثر واقعية في مواجهة تزايد النشاط الارهابي الذي ينعكس سلبا على امن واستقرار المدن والعاصمة .



6.



تنفيذ احكام الإعدام بحق الإرهابيين المجرمين خصوصًا وان الاف الأحكام قد استكملت الدرجة القطعية ولكن غابت عنها مصادقة رئاسة الجمهورية ، ولعل واحدة من اكثر أساليب الردع للقتلة الإرهابيين هو تنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع ودون تاخير .

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