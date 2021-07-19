موقع PUKmedia يهنئ بحلول عيد الاضحى المبارك

2021/07/19 | 22:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، يتقدم موقع PUKmedia باجمل التهاني التبريكات لجميع المسلمين في العراق والعالم بشكل عام واقليم كوردستان بشكل خاص.

ونبتهل الى الباري عز وجل ان يجعل من هذا العيد مبعث فرح وسعادة لشعبنا وان يعم الخير والسلام في عموم العراق..

عيد سعيد وكل عام وانتم بالف خير.

PUKmedia

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