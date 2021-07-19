النفط يسجل هبوطا كبيرا بعد قرار 'أوبك+'

2021/07/19 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار النفط العالمية بنسبة 6%، الاثنين، على خلفية اتفاق اعضاء (أوبك+) على زيادة الإنتاج ابتداء من شهر آب المقبل.

وقد تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.5% إلى 69.55 دولارا للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي أكثر من 6% إلى 67.42 دولارا للبرميل.

وجاء هذا الهبوط بعد الاعلان عن اتفاق اعضاء (أوبك+) على زيادة الإنتاج وهو ما يثير مخاوف إزاء فائض في المعروض من الخام، بينما تسجل دول العالم زيادات مطردة في اصابات كورونا.

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