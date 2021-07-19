الصحة العالمية: رصدنا متحور ’لامبدا’ في أكثر من 30 دولة

2021/07/19 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، رصد انتشار طفرة "لامبدا" من فيروس كورونا في 30 دولة.

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وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بالأمراض عالية الخطورة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، إن "المنظمة رصدت انتشار طفرة "لامبدا" من فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة".

وأضافت، أن "الحديث يدور عن طفرة جديدة نسبيا سارية في عدد من الدول وعلى وجه الخصوص في بلدان الأمريكيتين".

وأشارت إلى أن "منظمة الصحة العالمية تتابع انتشار طفرة لامبدا عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى في بيرو في تشرين الثاني 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق".

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