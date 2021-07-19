"بالتعاقد مع قراصنة مجرمين".. أميركا تحمل الصين رسميا مسؤولية اختراقات مايكرسوفت

2021/07/19 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم رسميا الصين بمسؤوليتها عن الهجمات السيبرانية التي طالت خوادم "مايكرسوفت إكستشينج" المخصصة للبريد الإلكتروني.

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