حريق في محطة تغرق اهم المدن الحدودية مع ايران بظلام دامس

2021/07/19 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر حكومي في ديالى، الاثنين، باندلاع حريق في محطة مندلي الكهربائية شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ضغط الاحمال الزائدة في محطة مندلي الرئيسية ادى الى اندلاع الحريق قبل ان تنجح فرق الاطفاء في احتواء الموقف".واضاف المصدر، ان "الحريق تسبب في اطفاء الكهرباء في اجزاء واسعة من مندلي وقراها ودخلت في ظلام دامس مع ارتفاع درجات الحرارة.

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