تفاصيل جديدة تخص توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين

2021/07/19 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، الاثنين، عن تفاصيل جديدة تخص الأراضي السكنية التي سيتم توزيعها بين المواطنين.وقال عبد اللطيف في حديث نقله التلفزيون الرسمي، إن “مبادرة توزيع الأراضي السكنية أطلقت بعد تحديد المواقع المشمولة والأراضي المخصصة ستكون سكنية مخدومة ب‍بغداد وجميع المحافظات”.وأضاف أنه “تم تسجيل …

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