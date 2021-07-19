2021/07/19 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، التفجير الذي وقع في مدينة الصدر بالجريمة البشعة، معتبراً أنه لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد.‏وقال صالح في تغريدة على “تويتر”، إنه “في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد.لا يرتضون للشعب ان يهنأ ولو لحظة بالأمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح: لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد first appeared on النور نيوز.

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