الجبهة التركمانية العراقية تستنكر انفجار مدينة الصدر

2021/07/19 | 22:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/استنكرت الجبهة التركمانية العراقية التفجير الارهابي في سوق الوحيلات بمدينة الصدر .وقالت في بيان ان الاعتداء الارهابي الذي افجع قلوب العراقيين وسط استعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح من المدنيين العزل.ودعت الجبهة الاجهزة الامنية الى بذل المزيد من الجهود لفرض الامن والحفاظ على حياة المواطنين وتفويت الفرصة على المجاميع الارهابية لاستهداف المواطنين./انتهى

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